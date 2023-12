Startup giapponese vuole lanciare razzi nello spazio e c'entrano le mucche!

In Giappone, una startup sta esplorando un approccio rivoluzionario per alimentare i razzi: l'utilizzo del biogas derivato dal mondo bovino. Interstellar Technologies, la società in questione, ha recentemente condotto un test (riuscito!) di un motore a razzo alimentato esclusivamente da questo particolare carburante.

Il test, effettuato nella città rurale di Taiki, nel nord del Giappone, ha visto il motore emettere una fiamma blu e arancione per circa 10 secondi. Il carburante, noto come biometano liquido, è stato prodotto interamente dal gas estratto dal materiale proveniente da due fattorie locali.

Takahiro Inagawa, CEO di Interstellar Technologies, sostiene che questo metodo di produzione del carburante è ecologico, economico e ad alte prestazioni. La startup ha collaborato con Air Water, un produttore di gas industriale, e con agricoltori locali che dispongono delle attrezzature necessarie per trasformare il letame di mucca in biogas.

Air Water poi raccoglie e converte il biogas in carburante per razzi. Questa iniziativa unica non solo fa avanzare la tecnologia spaziale, ma supporta anche l'agricoltura locale, creando una relazione simbiotica tra i due settori. Uno dei principali contributori locali a questo progetto è Eiji Mizushita, un agricoltore che gestisce un allevamento di 900 mucche, producendo oltre 40 tonnellate di letame al giorno.

La sua fattoria utilizza un sistema automatizzato per raccogliere, fermentare e trasformare il rifiuto biologico in biogas, fertilizzanti e materiali per la lettiera. Attraverso questa iniziativa, Mizushita e altri stanno trasformando efficacemente i loro rifiuti agricoli in una soluzione energetica sostenibile.