Startup sta pianificando di viaggiare in mongolfiera fino al limite dell'atmosfera

Portare i turisti spaziali ai margini dell'atmosfera terrestre? La Startup Space Perspective prevede di farlo grazie a una mongolfiera ultratecnologica. Ogni viaggio durerà circa sei ore, lasciando i turisti due ore ai confini della Terra, lì dove inizia lo spazio. Trovandosi a ben 30 chilometri sul livello del mare.

"Guidato da un pilota, Nettuno [il nome della mongolfiera] sarà capace di trasportare fino a otto passeggeri chiamati 'Esploratori' in un viaggio di sei ore al limite dello spazio e in sicurezza", spiega la compagnia. Nettuno è una combinazione di palloncini e capsule ad alte prestazioni. L'esperienza, così come afferma la statup, sarà comunque lontana da un tipico viaggio in aereo.

La mongolfiera avrà servizi igienici e perfino un ristorante, un luogo sufficientemente spazioso per ospitare eventi come matrimoni o altri eventi. Un soffitto a bolla e finestre a 360° consentiranno viste panoramiche complete, protette con la stessa tinta dorata che viene utilizzata sui caschi degli astronauti per la protezione dai raggi UV. Non solo passeggeri: la compagnia che prevede anche di trasportare carichi utili per la ricerca.

Alla fine del viaggio, la capsula si calerà dolcemente nell'oceano e verrà recuperata da una nave che riporterà i passeggeri a riva. Il costo dei biglietti sicuramente non è accessibile ai più, poiché ogni persona dovrebbe pagare circa 125.000 dollari. Nettuno dovrebbe iniziare i voli di prova nel 2021 inizialmente in Florida, per poi espandersi in altre località in tutto il mondo.