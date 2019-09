Una startup può portare il tuo DNA sulla Luna a 'soli' 99 dollari

Un viaggio sulla Luna costa, e molto anche. Ci vogliono circa dai 35 ai 150 milioni per arrivare sul nostro bel satellite. Ma una startup americana può farlo con solo 99 dollari, inviando semplicemente del DNA. Si potrà dire, in qualche modo, di essere stati sulla Luna.

L'idea è di Ben Haldeman, fondatore di LifeShip. "Il DNA è il più piccolo carico utile ed è il più importante in molti modi", afferma l'uomo. Così come l'Arch Mission Foundation, un'organizzazione no-profit che vuole creare degli "archivi" dell'esistenza umana in tutto il sistema solare, LifeShip intende conservare il DNA dei suoi clienti all'interno di "ambra artificiale" sulla Luna.

Così come l'ambra ha conservato gli antichi insetti della Terra, Haldeman vuole preservare il DNA degli uomini sul satellite. "Si tratta di archiviare la vita e salvarla per il futuro". Tuttavia, "nessuno sa per quanto tempo il DNA sopravviverà sulla luna in questo incapsulamento", ammette l'uomo.

Haldeman spera di avviare la sua attività già da questo autunno, inizialmente attraverso una campagna Kickstarter. Insieme al DNA umano, sulla Luna verrà portato anche il codice genetico di animali in via di estinzione, di piante rare e importanti colture alimentari, forniti dall'Arch Mission Foundation.

L'obiettivo di LifeShip è quello di fare un viaggio sulla Luna ogni sei mesi, in futuro.