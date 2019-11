Una startup russa sta vendendo cloni robot di qualsiasi persona esistente

Tanti di voi, sapendo che la startup russa Promobot sta vendendo androidi di cui gli acquirenti possono scegliere le sembianze, penseranno immediatamente al primo episodio della seconda stagione di Black Mirror: Be Right Back. E con ragione, lo scenario è forse ancora più inquietante.

Aleksei Iuzhakov, presidente del consiglio di amministrazione di Promobot, in un comunicato stampa ha detto che "Tutti saranno ora in grado di ordinare un robot con qualsiasi aspetto esistente, per uso professionale o personale, potete immaginare una replica di Michael Jordan che vende uniformi da basket e William Shakespeare che legge i propri testi in un museo". Le possibilità sono illimitate e pare sia possibile scegliere qualsiasi persona esistente o esistita.

Robo-C, questo il nome del "prototipo" di Promobot, non può camminare ma il collo e il torso hanno rispettivamente tre gradi di libertà. Il volto ha 18 parti mobili, che permettono al robot di produrre circa 600 microespressioni (quante sono? Un buon numero, gli esseri umani ne hanno circa 7000), e la AI di cui è dotato vanta 100.000 moduli vocali (d'altronde ora le AI riescono anche a superare test complessi). Oleg Kivokurtsev, cofondatore di Promobot, ha detto alla CNBC che "Il momento chiave nello sviluppo [di Robo-C] è la digitalizzazione della personalità e la creazione di un aspetto individuale. Il cui risultato è l'immortalità digitale, che possiamo offrire ai nostri clienti".



Promobot ha detto di star già prendendo ordini per i Robo-C e che è già cominciata la produzione dei primi quattro esemplari. Di cosa si tratta? Uno dei robot sarà di stanza in un centro servizi governativo dove svolgerà varie funzioni, tra cui la scansione dei passaporti; un altro sarà un clone di Albert Einstein, creato ad hoc per una mostra di robot; gli ultimi due fanno parte invece di un singolo (inquietante) ordine: saranno i cloni robot del padre e della madre di una famiglia mediorientale, e avranno l'ingrato compito di "salutare gli ospiti". Non è la prima volta che Black Mirror vede così limpidamente il futuro, chissà che questo non ci riservi brutte sorprese anche per qualche altro episodio ancora più inquietante (d'altra parte non ce ne sono pochi).