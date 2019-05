Una startup vuole convertire l'inquinamento dell'aria in benzina

C'è spazio per la benzina in futuro? Molti dicono di no, e che le macchine elettriche rappresenteranno l'unico mezzo di trasporto per il futuro prossimo. Ma un'imprenditore della Silicon Valley sembra non essere d'accordo con questa affermazione.

La benzina in futuro potrebbe non essere prodotta attraverso il petrolio, ma attraverso l'aria. Rob McGinnis è il fondatore e CEO di Prometheus, una startup che sta sviluppando una macchina che estrae il carbonio dall'atmosfera e lo trasforma in benzina.

L'idea è che il dispositivo intrappoli e converta più carbonio di quanto l'auto potrebbe produrne, creando una sorta di veicolo a combustibili fossili ma con emissioni zero. Prometheus sta ora ricevendo finanziamenti dal prestigioso acceleratore Y Combinator (un acceleratore che ha supportato diverse startup di successo in passato).

"Siamo convinti che sia un utile sforzo per rimuovere la CO2 dall'aria e trasformarla in qualcos'altro utile o capire come archiviarla in modo sicuro, a lungo termine," ha affermato il CEO di Y Combinator, Sam Altman, "Il nostro obiettivo è cercare di trovare soluzioni tecnicamente fattibili a costi realistici".

Per ora, Prometheus è ancora nella primissime fasi del progetto, quando McGinnis ha mostrato il suo prototipo del dispositivo a un giornalista di Bloomberg a Marzo, non era ancora riuscito a produrre abbastanza benzina per alimentare la sua Volkswagen Golf per un chilometro e mezzo.

Tuttavia, ciò non ha scoraggiato l'imprenditore, che ha detto a Bloomberg che crede che riuscirà a creare la benzina entro la fine del 2020.