Una startup vuole farci controllare i sogni lucidi ma con uno scopo orribile

Una startup supportata da investitori sta sfruttando la produttività che può essere canalizzata attraverso il sogno lucido. Quest'ultimo è uno stato di consapevolezza mentre si dorme che permette di controllare o manipolare la narrazione di quello che si sta sognando.

La startup si chiama Prophetic, fondata all'inizio di quest'anno, e sta sfruttando un nuovo mercato inconscio con un innovativo copricapo chiamato "Halo". L'obiettivo è consentire ai clienti di accedere al sogno lucido per aprire la strada alla produttività notturna: ad esempio, gli ingegneri potrebbero programmare nel sonno.

Prophetic vuole sovvertire la mancanza di attività che si verifica durante il sonno inducendo uno stato di sogno lucido. L'Halo, che si indossa come una corona, mira a dare agli utenti il controllo sui loro sogni. Secondo il sito web, il dispositivo utilizza una combinazione di ultrasuoni e modelli di apprendimento automatico creati utilizzando dati EEG e fMRI per rilevare quando gli utenti sono in fase REM per indurre e stabilizzare i sogni lucidi.

"Insieme, perseguiremo le risposte alle più grandi domande della vita", promette il sito web. Con piani per fornire dati dall'istituto nella primavera del 2024 e spedire i dispositivi nella primavera del 2025, Prophetic prevede di prezzare gli Halo tra $1.500 e $2.000 ciascuno. Il prodotto si basa su ricerche in corso presso l'Istituto Donders nei Paesi Bassi che mirano a specifiche aree cerebrali e frequenze ad ultrasuoni per una ottimale induzione del sogno lucido.

L'azienda ha riscontrato un notevole interesse, generando "diverse centinaia di migliaia di dollari in entrate di prenotazione" nelle prime settimane di apertura delle prenotazioni, suggerendo una potenzialmente ampia base di utenti in attesa del rilascio del prodotto. Tuttavia, alcuni esperti sono scettici sulla possibilità di convertire i sogni lucidi in strumenti utili.

Per alcuni - va detto - si tratta di un dispositivo orribile. Una dimostrazione di come la società odierna sia caratterizzata da un incessante bisogno di produttività, dove si devono sfruttare anche i momenti di riposo per continuare a essere attivi e produttivi, senza mai staccarsi completamente da quello che si fa. Ciò potrebbe creare una forte alienazione e distaccamento dalla realtà... voi che ne pensate?