Questa startup vuole inviare satelliti in orbita attraverso delle 'mongolfiere'

Lanciare dei satelliti in orbita è un'operazione molto costosa, di migliaia e migliaia di dollari. Per questo motivo negli anni si sono cercate soluzioni alternative: dai razzi riutilizzabili di SpaceX, a rimedi più alternativi come quello della startup Leo Aerospace.

La compagnia di Los Angeles, infatti, sta sviluppando un sistema che potrebbe consentire il lancio di veicoli spaziali dopo essere stati fatti cadere da enormi palloni a circa 18.000 metri di altezza, secondo quanto riportato da Space.com.

Questa sorta di "mongolfiera" denominata Regulus, presenta anche dei propulsori per mantenere il suo orientamento stabile e uno speciale sistema di binari per lanciare razzi lunghi fino a 10 metri (ma con un carico relativamente piccolo, di 126 metri).

La compagnia ha fatto una breve presentazione del loro progetto durante il primo Space Pitch Day degli Stati Uniti (dove è stata presente perfino la compagnia spaziale di Elon Musk), tenutosi all'inizio di questo mese, ricevendo la bellezza di 750.000 dollari dall'aeronautica durante l'evento.

All'inizio, secondo quanto riportato da Space.com, i lanci dei razzi saranno piuttosto costosi. Tuttavia, saranno possibili effettuarli da camion, navi e persino aerei. La compagnia inizierà a testare il suo progetto durante la metà del 2020.



Un anno molto importante, che vedrà anche il lancio di un rover che esplorerà il Pianeta Rosso in cerca della vita.