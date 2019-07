Una startup vuole lanciare un habitat autosostenibile sulla Luna, entro il 2020

La "competizione" per ritornare sulla Luna si fa serrata, molte agenzie governative, come l'ESA e la NASA, stanno studiando dei metodi per creare una base permanente. Lo stesso vogliono fare Giappone e Cina, e l'India ha recentemente lanciato una missione, Chandrayaan-2, per esplorare la Luna ed esaminare il Polo Sud.

Uno sforzo per ritornare sul satellite sta venendo compiuto anche da diverse startup, che potrebbero accelerare, e anche di tanto, il progetto. Instarz infatti, una startup spaziale di Puerto Rico, ha appena annunciato l'intenzione di lanciare un habitat lunare autoassemblante e autosufficiente entro la fine del 2020.

L'azienda sta ancora raccogliendo fondi per sviluppare un prototipo, ma una simulazione mostra il loro progetto: l'idea è quella di costruire un habitat capace di "gestirsi autonomamente", così gli astronauti non dovranno preoccuparsi di nulla una volta arrivati sul satellite.

Remnant, il nome del rifugio, sarà in grado di supportare otto astronauti per un massimo di 12 mesi alla volta, attraverso sistemi di supporto vitale a circuito chiuso alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Obiettivo della compagnia, è quello di permettere ai membri dell'equipaggio di vivere sulla Luna senza bisogno di rifornimenti dalla Terra. Se tutto procede secondo i piani, Instarz lancerà Remnant entro la fine del 2020.