Startup vuole mettere in commercio carne di elefante e zebra, senza uccidere alcun animale

Gli esseri umani si cibano di carne da sempre. La maggior parte di questo alimento proviene da tre fonti: mucche, galline e maiali. Tuttavia, grazie alla carne "fatta crescere in laboratorio", sarà forse possibile ampliare questa scelta.

È questa l'idea principale della startup VOW Foods, attualmente concentrata sulla creazione di carne di canguro, ma che in futuro ha intenzione di creare una vasta "biblioteca" di cellule per la creazione di carni di animali diversi.

"La natura ha un'incredibile diversità, quindi esiste un grande potenziale per creare nuove esperienze alimentari", ha recentemente dichiarato il co-fondatore George Peppou in un comunicato stampa. "La nostra biblioteca di cellule scoprirà e catalogherà nuovi sapori, consistenza e profili nutrizionali che possiamo anche combinare per creare nuove esperienze alimentari sorprendenti."

Con questo obiettivo è d'accordo anche James Serpell, professore di etica e benessere degli animali presso l'Università della Pennsylvania. Secondo l'uomo infatti, le persone potrebbero persino essere più desiderose di mangiare queste carni non comuni.

"Paradossalmente, potrebbe essere più facile indurre le persone a mangiare carne 'esotica' coltivata in laboratorio rispetto al manzo creato alla stessa maniera", ha affermato il professore ad Inverse. "La carne di manzo coltivata in laboratorio potrebbe non essere all'altezza della carne di manzo reale. Mentre in questo caso le persone non hanno aspettative, e potrebbero semplicemente voler provare. È uno scenario molto imprevedibile".

Insomma, in futuro potrebbe essere possibile mangiare tantissimi tipi di carne "non comune" e, sopratutto, senza far male a nessun tipo di animale. E voi invece? Provereste una bistecca di elefante o di zebra?