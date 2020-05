Stasera avverrà lo storico lancio di SpaceX da Cape Canaveral. Come vedere lo streaming

Stasera alle ore 22:33 (ora italiana ovviamente) saranno lanciati due astronauti americani da Cape Canaveral, in Florida. Questa è la prima volta dal 2011 che un equipaggio parte dagli USA, e lo faranno grazie alla capsula SpaceX Dragon montata in cima a un razzo Falcon 9.

La missione, chiamata Demo-2, lancerà gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley in orbita fino alla Stazione Spaziale Internazionale. Il razzo è pronto a decollare dallo storico complesso di lancio 39A. Il complesso fu costruito negli anni '60 per ospitare il lancio del razzo lunare Saturn V della NASA. Tutte le missioni Apollo con equipaggio (tranne due) sono decollate da questo luogo, incluso Apollo 8, che inviò per la prima volta gli astronauti in orbita lunare, e Apollo 11, il primo volo con equipaggio sulla superficie lunare.

"Siamo andati sulla luna dal Pad 39A, e 82 delle nostre 135 missioni navali hanno lanciato quel pad, inclusi tre dei miei voli", ha dichiarato il direttore del KSC Bob Cabana, un ex astronauta della NASA, durante una conferenza stampa di martedì 26 maggio. "E ora, anziché arrugginire nell'aria salata, attraverso la nostra partnership con SpaceX quel pad viene utilizzato ancora una volta", continua l'uomo.

SpaceX detiene un contratto da 2,6 miliardi di dollari con il programma di equipaggio commerciale della NASA per condurre sei missioni operative da e verso la stazione spaziale con Crew Dragon e Falcon 9. Per vedere lo streaming è possibile collegarsi al sito web ufficiale di SpaceX, al canale Youtube ufficiale della NASA o in televisione sul canale 35 (Focus).