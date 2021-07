Stasera ci sarà un luminoso passaggio della ISS sull'Italia: ecco tutti i dettagli

Il territorio italiano stasera potrà godere di un piacevole e luminoso passaggio della Stazione Spaziale Internazionale: salvo nuvole e nebbia, ecco come fare per assistere al fenomeno che avverrà fra qualche ora.

La Stazione Spaziale Internazionale viaggia sulle nostre teste a più di 27.000 km/h, compiendo oltre 15 giri della Terra in 24h. La sua orbita è mediamente posta sui 400 km di quota, lontana dalle orbite della maggior parte dei satelliti commerciali e privati.

Questa sua grande velocità, unita ad una distanza non così elevata, le permette di essere un oggetto ben visibile dai nostri giardini o dai nostri balconi, soprattutto quando l'avamposto orbitale si trova con i pannelli orientati in maniera favorevole verso il Sole, esercitando un riflesso più intenso e rendendola un "puntino luminoso" davvero interessante (di recente la Stazione ha ricevuto i suoi nuovi pannelli solari "srotolabili")

Questa sera sarà proprio il territorio italiano ad essere protagonista di un passaggio favorevole e - salvo imprevisti meteorologici - la maggior parte di voi scorgerà la ISS con facilità. Tutto quello che dovete fare è preparare i vostri strumenti o i vostri occhi verso le ore 22:53, osservando in direzione OVEST-SUDOVEST, da dove inizierà a sorgere l'avamposto.

La sua corsa lungo la volta celeste durerà circa 6 minuti, tramontando in direzione NORD-NORDEST alle 23:00; saranno particolarmente favorite le regioni del Centro e del Nord Italia, dove la ISS avrà una magnitudine di quasi -3,9 (ricordate: più il valore è negativo e più l'oggetto celeste appare luminoso!). Anche al Sud il passaggio sarà visibile, con una luminosità ridotta solo di qualche punto, ma comunque molto più brillante di molte altre stelle del firmamento. È insomma un'occasione ottima per non farsi scappare questo piccolo ma succulento evento astronomico!

Particolarmente fortunata è anche la coincidenza con l'orario di tramonto lunare: la nostra Luna sarà già tramontata da diverso tempo, e il cielo di stasera sarà particolarmente buio. Ricordate solo che in città o vicino fonti luminose molto intense potreste avere problemi a scorgere oggetti celesti più flebili, ma nulla che l'adattamento al buio non possa risolvere.

Sperando in cieli sereni e in un clima piacevole, vi auguriamo buona caccia stellare! Per ulteriori passaggi, e per verificare le precise condizioni della vostra posizione, vi rimandiamo all'autorevole sito Heavens Above.