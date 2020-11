Stasera partirà Chang'e 5 in direzione della Luna: sarà un momento storico per la Cina

Il programma spaziale cinese non accenna a fermarsi neanche durante i duri momenti causati dalla pandemia, che ancora imperversa sull'intero globo. La sonda Chang'e 5 sta per essere lanciata dal cosmodromo di Wenchang, per una missione a dir poco avvincente.

Se tutto dovesse andare come previsto la missione confermerà definitivamente la Cina (qualora qualcuno avesse ancora dubbi) come la terza potenza mondiale ad aver una posizione di dominio nell'esplorazione spaziale e lunare: era, infatti, dai tempi della sovietica "Luna 24" del 1976 che un progetto simile non veniva messo in pratica: riportare campioni lunari sulla Terra.

Chang'e 5 impiegherà in totale 23 giorni per svolgere i suoi compiti, ed è composta da ben quattro moduli diversi, raccogliendo circa 2kg di rocce lunari: la sonda si immetterà in un'orbita lunare e sgancerà il suo lander in un punto preciso: il Mons Rumker nell'Oceanus Procellarum; raccoglierà i campioni e li lancerà nuovamente in orbita mediante un piccolissimo modulo di ascesa. Quest'ultimo poi eseguirà un rendez-vous automatico con l'orbiter rimasto in volo e - grazie al modulo di rientro finale - i campioni verranno portati al sicuro sul nostro pianeta entro la metà di dicembre.

La missione inoltre, sarebbe dovuta partire diversi anni fa, ma il fallimento del vettore Lunga Marcia 5 nel 2017 aveva posto diversi dubbi sull' affidabilità del razzo. Oggi però i problemi sembrano appianati, e infatti tra poco meno di otto ore, più precisamente alle ore 21:30 (fuso orario italiano) del 23 novembre 2020, si aprirà la finestra di lancio proprio utilizzando un LM 5.

Fin ad ora - come già vi abbiamo accennato - solo russi e americani sono riusciti a riportare dei campioni lunari dalla superficie lunare, e potrete immaginare cosa questa missione possa significare per il popolo cinese. Non va dimenticato, inoltre, che la Cina detiene un record esclusivo, che le altre due potenze non sono mai riuscite ad eguagliare: un atterraggio di successo di un rover sulla faccia nascosta della Luna.

Il lander inoltre sarà equipaggiato anche con diversi sensori e telecamere, di cui una anche panoramica, che potranno restituirci immagini eccezionali del "touchdown".

Sembra dunque che l'Agenzia spaziale Cinese (CNSA) abbia tutte le carte in regola per la riuscita della missione, e si sta persino impegnando nella costruzione di un nuovo razzo lunare. Purtroppo non è chiaro se il lancio potrà essere seguito in diretta mediante i canali ufficiali, ma qualora vi fossero novità non mancheremo di aggiornare la notizia.