Stasera assisteremo ad un passaggio spettacolare di Starlink, e il Falcon 9 sarà visibile

Stasera verrà lanciato un nuovo lotto di satelliti Starlink e l'Italia potrà assistere a due passaggi spettacolari: se saremo fortunati, si potrà osservare persino il Secondo Stadio del Falcon 9 mentre accende i suoi motori per deorbitare nell'Oceano.

La società aerospaziale SpaceX, cappeggiata dall'irreprensibile Elon Musk ("non sapevamo si occupasse anche di razzi", semi-cit.) è ormai sempre più avvezza nel lanciare Falcon 9 per rimpinguare la sua costellazione Starlink, e non è una novità così eccitante sapere che stasera vi sarà un ulteriore lancio al riguardo.

Tuttavia, la loro messa in orbita e le giuste condizioni potranno permettere a noi italiani di osservarli poche ore dopo aver raggiunto la quota di crociera. Se tutto andrà come previsto, il lotto Starlink L-28 partirà da Cape Canaveral alle ore 20:59 del fuso orario italiano, adoperando il Falcon 9 Block 5 B1063 (al suo secondo riutilizzo).

A questo punto potremo godere di due passaggi: il primo avverrà alle 21:19 quando i satelliti non saranno ancora distaccati dal secondo stadio del Falcon 9. Potremo quindi vedere direttamente lo stadio superiore del razzo. Non sarà un avvistamento facile, in quanto sarà parecchio basso sull'orizzonte (il culmine sarà a 17° di Altezza in direzione NORD-NORDEST).

Alle 22:52 invece avremo il secondo passaggio, probabilmente ancor più spettacolare: si potrà osservare il treno compatto di Starlink, da poco sganciato, in compagnia dello stadio superiore (riconoscibile dalla luminosità più accentuata). Se il tempo sarà clemente, e se le condizioni saranno davvero favorevoli, si potrà assistere addirittura alla manovra di "deorbitaggio" del secondo stadio del Falcon 9.

Solitamente, durante le missioni del suddetto vettore, lo stadio superiore viene lasciato per una o due orbite insieme al carico e poi viene fatto deorbitare con un'accensione programmata dei motori (al fine di distruggerlo nell'atmosfera o nell'oceano). Con un cielo buio e una vista acuta sarà possibile riconoscere una nube di gas, simile ad uno sbuffo, fuoriuscire dal vettore.

Non è detto però, che l'accensione di "deorbiting" avverrà esattamente quando gli Starlink saranno a portata di vista. In ogni caso, non dovete aspettarvi lo spettacolo dei gas luminosi che si verifica nei cieli americano a pochi minuti dal lancio del razzo, ma vi assicuriamo che potrà rivelarsi comunque uno spettacolo interessante.

Vi suggeriamo di usare il sito che trovate nella fonte per conoscere con ancor più precisione il passaggio ideale calcolato alla vostra posizione.