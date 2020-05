Stasera SpaceX riproverà il lancio che passerà alla storia: ecco dove vedere lo streaming

La missione di prova Demo-2 di SpaceX, che doveva essere lanciata mercoledì scorso, è stata sfortunatamente rinviata a stasera a causa del mal tempo. Questa, infatti, sarà ricordata come la prima volta dal 2011 che un equipaggio americano partirà dagli Stati Uniti, un evento che passerà quasi sicuramente alla storia.

Una piccola start up, di appena 150 dipendenti nel 2008, si è trasformata nella più importante compagnia privata nel campo dei viaggi spaziali, e staserà lo dimostrerà alle 21.22 (ora italiana). In particolare, l'obiettivo è lanciare gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley in orbita fino alla Stazione Spaziale Internazionale.

SpaceX detiene un contratto da 2.6 miliardi di dollari con il programma di equipaggio commerciale della NASA per condurre sei missioni operative da e verso la stazione spaziale con la capsula Crew Dragon (che conterrà l'equipaggio) e il razzo Falcon 9. Per vedere lo streaming è possibile collegarsi al canale Youtube ufficiale di SpaceX, al canale Youtube ufficiale della NASA o in televisione sul canale 35 (Focus).

Se Demo-2 andrà secondo le previsioni, la compagnia spaziale di Elon Musk è pronta con l'USCV-1 (United States Crew Vehicle mission 1), o semplicemente Crew-1, la prima missione operativa con equipaggio della capsula Dragon 2 di SpaceX. Il lancio è programmato per agosto 2020 e l'equipaggio sarà formato da quattro astronauti e si dirigeranno sempre verso la Stazione Spaziale Internazionale.