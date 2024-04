State prenotando per le vacanze? Occhio alla nuova truffa su Airbnb!

Con sempre più persone che si stanno adoperando per prenotare le vacanze estive o in vista dei due ponti imminenti, del 25 Aprile ed il 1 Maggio, è bene stare in guardia dalle truffe che, purtroppo, stanno diventando anche molto popolari su piattaforme come Airbnb.

Le truffe su Airbnb sono facili da riconoscere: dopo un contatto tramite la messaggistica istantanea dell’applicazione, l’host invita gli utenti a parlare su un’altra app per concludere la prenotazione, e promette anche un corposo risparmio rispetto al prezzo mostrato direttamente su Airbnb.

Solitamente, l’aggancio avviene su Whatsapp o su Instagram, ma anche su app come Telegram, Signal o semplicemente tramite SMS. L’host, infatti, manda un messaggio che dà il via alla conversazione e continua quanto affermato su Airbnb, dopo di che manda un preventivo con il nuovo prezzo (che è sicuramente più basso rispetto a quello mostrato su Airbnb), con tanto di link per “effettuare il pagamento” o “confermare la prenotazione”

Cliccando su tale link si viene reindirizzati ad un sito web apparentemente affidabile, in cui non si deve far altro che inserire i dati bancari oppure quelli personali. Come avvenuto in altre circostanze, però, questi dati finiscono tra le mani dei malviventi che procedono ad effettuare addebiti sul conto corrente.

Il consiglio, come abbiamo avuto modo di raccontare in altri casi in cui abbiamo parlato delle truffe telefoniche, è di completare tali procedure tutti sui siti web ufficiali ed in caso di dubbi contattare l’assistenza del servizio.

