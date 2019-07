Negli States sta girando una 'misteriosa' action figure di Jeff Bezos

Jeff Bezos, alla luce dello status raggiunto, è diventato una celebrità a tutti gli effetti. Non sorprende quindi che il CEO di Amazon sia oggetto di libri, indagini e documentari. Tuttavia, di recente negli Stati Uniti ha fatto capolino una misteriosa action figure che è stata inviata a The Verge da una società, che ancora non sarebbe disponibile per l'acquisto.

Come sottolineato dai colleghi della testata nel link poco sopra, una compagnia di shopping mobile battezzata Ntwrk ha recapitato presso gli uffici di The Verge una action figure basata su una fotografia pubblicata lo scorso anno su Twitter dall'amministratore delegato di Amazon, mentre era in compagnia di uno dei robot di Boston Dynamics.

Il giocattolo è incredibilmente dettagliato e raffigura l'uomo più ricco del mondo in jeans, camicia nera, gilet e stivali.

L'aspetto più curioso è dato dal fatto che il Bezos in miniatura non è accompagnato da nessuna informazione sulla disponibilità, il prezzo ed altro. Sul sito web di Ntwork inoltre non è presente alcun tipo d'indicazione al prodotto, il che non ha fatto altro che rafforzare il mistero.

Come sempre, le reazioni sono state miste: in molti si sono soffermati sull'alto livello dei dettagli (definito da alcuni "inquietante"), mentre altri si stanno chiedendo per quale motivo sia stata creata. Di seguito proponiamo alcuni dei tweet più simpatici pubblicati su Twitter.