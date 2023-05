La statua più alta del mondo è una spettacolare megastruttura, ecco dov'è

Sapete qual è la statua più alta del mondo? Molti di voi potrebbero pensare alla famosa Statua della Libertà, ma dovete sapere che l'opera che si trova a New York non arriva neanche a metà dell'altezza della Statua dell'Unità - la più alta del mondo - che sorveglia il fiume Narmada vicino alla città di Kevadia nel Gujarat, in India.

Con un'altezza di 182 metri, l'opera raffigura Vallabhbhai Patel, attivista per l'indipendenza indiana e primo vice primo ministro indiano, nato nel Gujarat nel 1875. Spesso conosciuto come "Iron Man of India", l'uomo ha avuto un ruolo fondamentale nella disobbedienza civile non violenta che alla fine è riuscita a liberare l'India dal dominio coloniale britannico nel 1947.

Dal costo di 422 milioni di dollari, l'opera è costituita da un telaio in acciaio e cemento armato ricoperto da un rivestimento in bronzo. I lavori sono iniziati nel 2013 da Narendra Modi, quando prestava servizio come Primo Ministro del Gujarat, ed è stato terminato nell'ottobre 2018, momento in cui Modi era diventato primo ministro indiano, in occasione del 143° anniversario della nascita di Patel.

Nel caso ve lo stesse chiedendo sì, questo colosso supera l'ex statua più grande del mondo dal Buddha del Tempio della Primavera in Cina di 54 metri. "La statua ricorderà a coloro che mettono in dubbio l'esistenza dell'India che questa nazione era - e sarà - eterna", ha affermato il primo ministro Modi durante la cerimonia di inaugurazione.

Nonostante il messaggio importante, non sono di certo mancate le polemiche, poiché gli agricoltori sfollati e gli abitanti dei villaggi vicini hanno sostenuto che il progetto abbia beneficiato solo l'industria del turismo e gli appaltatori edili, non i residenti locali. A proposito, sapete che in India i fulmini hanno ucciso più di 140 persone in 10 giorni?