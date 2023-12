Stavolta è la fine: dite addio anche all'ultima delle NVIDIA GeForce GTX

A lungo, la GTX 1650 ha dominato le classifiche Steam sull'hardware e in generale la grande famiglia "GTX" ha rappresentato per decenni la soluzione principe per i gamer su PC, ma potrebbe essere arrivato il momento dei saluti.

Secondo un rapporto rilanciato da Board Channels, infatti, "a partire dal primo trimestre (Q1), NVIDIA fermerà del tutto la produzione di massa delle GPU GTX Serie 16. Ciò significa che a partire dal Q1, le GPU NVIDIA GTX Serie 16 potrebbero non arrivare più ai produttori AIC".

"Se NVIDIA fermerà sul serio l'intera linea di produzione" prosegue la fonte, "questo non coinvolgerà soltanto la già bloccata GTX 1660S, ma anche due modelli di fascia più bassa, cioè GTX 1650 e GTX 1630. A quel punto, non ci sarà più alcun prodotto a riempire temporaneamente lo spazio vuoto in quella fascia di prezzo".

Di fatto, qualora tali voci fossero confermate, la Serie 16 smetterebbe di esistere e con lei sparirebbe dal mercato anche il brand GTX e, di conseguenza, l'offerta commerciale di NVIDIA per il segmento consumer partirebbe dagli oltre 200 euro richiesti per una RTX 3050, la scheda video entry level della Serie 30, lasciando appunto un vuoto alla base della piramide.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete ancora una GTX sul vostro PC?