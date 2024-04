Stavolta il Mini Proiettore WiMiUS non puoi perderlo: lo sconto è TOTALE!

WiMiUS Mini Proiettore Supporta 1080P Full HD Videoproiettore 5G WiFi per Home Cinema può essere utilizzato per guardare film con amici, giocare con una schermata più grande ma anche per videoproiezioni durante le lezioni o gli esami accademici. Ora costa molto meno, grazie alla combo Sconto del 7% + Coupon di 50 euro + Codice promo 5%!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Visione sempre ottima da ogni posizione: non è necessario ruotare manualmente l'anello di messa a fuoco come i proiettori tradizionali. Grazie al rapporto di proiezione di 1,1:1, ha bisogno solo di una breve distanza di 2,5 m per proiettare uno schermo di 100''.

Massima qualità con una risoluzione nativa di 720P, luminosità di 10000 lumen e un rapporto di contrasto di 12000:1. E ancora, la lente rivestita ad alta trasmittanza, offrono un'eccezionale nitidezza dell'immagine e precisione del colore per un'esperienza visiva più realistica.

La funzione di zoom dall'800% al 12,5%(tramite USB) non solo può ingrandire i dettagli fino a 8 volte, ma anche ridurre le dimensioni dello schermo al 12,5%. Quindi puoi gestire l'immagine come meglio credi.

Non avrai bisogno di casse aggiuntive: è infatti dotato di 2 altoparlanti integrati ad alta potenza da 5 W.

Connessione super veloce, con il WiFi 5G ultraveloce e massima compatibilità con i tuoi dispositivi iOS e Android. Non serve alcun adattatore/dongle extra richiesto. Vanta anche la connessione Bluetooth 5.2, per un'associazione veloce e stabile.

Durata della batteria incredibile, fino a 120000 ore.

Ricordiamo dunque il triplo sconto: Sconto del 7% + Coupon di 50 euro + Codice promo 5%!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!