Stavolta parla NVIDIA: qualcosa di nuovo all'orizzonte, sono le SUPER?

NVIDIA è solitamente molto riservata quando si tratta di nuovi lanci. Nonostante la giostra di rumor, leak e presunti tali, la compagnia americana è da sempre molto attenta alle proprie comunicazioni ufficiali. Ma stavolta qualcosa, forse, si è mosso.

Per celebrare alla grande l'inizio del 2024 e a meno di una settimana dall'attesissimo keynote al CES di Las Vegas, la compagnia guidata da Jensen Huang ha deciso di aggiornare la propria immagine social con un nuovo artwork. Come potete osservare nella foto in apertura e nel post in calce, si tratta di una scheda video sospesa nello spazio, lungo la linea dell'orizzonte della Terra.

Un indizio più o meno eloquente, a seconda della fantasia di chi lo interpreta, circa il rumoreggiato lancio delle RTX Serie 40 Super, ovvero le nuove RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super e RTX 4080 Super.

La scheda in primo piano mostra le classiche linee del design Founders Edition, con la rima che abbraccia la ventola a forma di "V" apparentemente illuminata tramite LED.

Qualcosa bolle in pentola e, per quanto con tutte le riserve del caso, le quote sulla presentazione di questo atteso refresh sono ormai ai minimi storici.

Ormai è partito il conto alla rovescia: ecco le date di NVIDIA e Intel al CES 2024, assolutamente da segnare sul calendario del nuovo anno!