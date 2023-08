Stavolta ci siamo, si potranno avere più profili su WhatsApp: ecco come

Finalmente ci siamo: il lungo percorso che ha portato alla progressiva evoluzione di WhatsApp in uno strumento di messaggistica avanzato culminerà presto in un nuovo sistema di gestione dei profili. Dopo le utili feature per le presentazioni su WhatsApp, arriva dunque la feature di Multi-Account.

La funzionalità è apparsa nel canale Beta dell'applicazione, dove il solito WABetaInfo ha scovato lo switcher tra più account all'interno della sua versione più aggiornata dell'app Android.

La build in questione è la 2.23.17.8 e, come potrete osservare anche nello screen in calce, si potrà interagire con questa feature direttamente dalle impostazioni di WhatsApp. Non servirà altro che un tocco sul nuovo simbolo che apparirà accanto al nome profilo per espandere un nuovo menu a comparsa, che apparirà dal basso e consentirà di aggiungere nuovi account all'applicazione e all'evenienza effettuare lo switch rapido tra l'uno e l'altro.

Non sappiamo quando questa feature arriverà anche nella build pubblica e aperta a tutti, ma vederla già in Open Beta è chiaramente un segno del fatto che non dovremo attendere molto prima di metterci le mani anche nel canale stabile.

Nel frattempo, ricordiamo che dall'altro lato Telegram ha annunciato le storie, ma non saranno per tutti: la nuova feature dell'app di Pavel Durov, infatti, sarà destinata ai soli abbonati Premium.