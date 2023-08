Stavolta è ufficiale: potete usare Xbox Game Pass su GeForce NOW!

Gli appassionati del servizio Xbox Game Pass che amano giocare in streaming e un po' meno le performance offerte dalla piattaforma integrata, con le performance di una Xbox Series X, possono finalmente esultare: il servizio è ufficialmente attivo anche sul servizio di Cloud Gaming di NVIDIA.

Dopo averlo atteso per mesi, durante la Gamescom 2023, il team verde ha annunciato la data di arrivo del Game Pass su GeForce NOW e alla fine è successo. Da qualche ora, infatti, sono finalmente eseguibili i primi titoli del ricco catalogo offerto da Microsoft anche sulla piattaforma cloud dotata di SuperPod ad alte prestazioni, con tecnologie avanzate come il DLSS 3 con Frame Generation, Ray Tracing e performance massime raggiungibili pari a quelle di una RTX 4080 con risoluzione 4K ed elevato framerate (con piano Ultimate).

Il parco titoli è già abbastanza profondo e comprende:

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood

The Texas Chain Saw Massacre

Age of Empires: Definitive Edition

Age Of Empires III: Definitive Edition

Age Of Empires IV: Anniversary Edition

Crusader Kings III

Grounded

Warhammer 40,000: Darktide

No Man's Sky

Valheim

Stellaris

Gears 5

Dead Cells

Deathloop

Quake

Mount & Blade II: Bannerlord

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut

Pentiment

Alcuni di questi titoli, già presenti nella libreria di GeForce NOW, potranno essere giocati senza acquisto se presente il badge "Xbox" tra gli store disponibili alla riproduzione. Una volta lanciato, non dovrete fare altro che eseguire il login al vostro account Microsoft per verificare la sottoscrizione al servizio. Purtroppo, al momento non è possibile collegare direttamente l'account Microsoft a quello NVIDIA, motivo per cui ogni volta che eseguirete un titolo Xbox su GeForce NOW dovrete procedere nuovamente al login.

Oltre a questa importante svolta per i due servizi, ricordiamo che alla kermesse di Colonia NVIDIA ha anche annunciato la sua nuova iterazione del DLSS. Per saperne di più consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul DLSS 3.5 con Ray Reconstruction.