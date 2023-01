Questa stazione non ha entrate e non ha uscite: perché mai è stata creata?

In Giappone oltre ad essere pagati profumatamente per andare a vivere in campagna, è possibile visitare una stazione letteralmente in mezzo al nulla: è lì solo per farci riflettere e pensare. Volete sapere di cosa si tratta?

Stiamo parlando della oramai celebre stazione di Seiryu Miharashi Eki, situata nella prefettura di Yamaguchi nel sud del Giappone. I treni che vi passano frequentemente con intervalli di 15 minuti, fermano per chiunque lo desideri, in mezzo al nulla. Niente attrazioni turistiche, città futuristiche o suggestivi templi, ma "solo" una cascata al lato della montagna, il fiume Nishiki ed una rigogliosa vegetazione.

Si tratta di una stazione ferroviaria relativamente recente, inaugurata solo nel marzo 2019 con l'unico obiettivo di far sì che le persone possano finalmente fermarsi, abbandonandosi totalmente ai luoghi del silenzio. Una volta raggiunta infatti, non c'è entrata né uscita. Cosa è possibile fare dunque? Semplice, si può solo scendere e sostare per godersi lo splendido panorama.

Ciò non sarebbe male, considerando che in Giappone la vita frenetica e l'ossessione per smartphone e videogiochi ha preso ormai piede in maniera del tutto incontrollata. È difatti curioso come sia proprio il territorio giapponese, da sempre attento alla cura di sé, del proprio corpo e della propria anima, a possedere quasi il primato di evidenti fenomeni di disadattamento sociale e personale.

Sicuramente possiamo affermare che tale stazione unica al mondo, non subirà la sorte della metropolitana romana che ha abbassato il valore delle case limitrofe, ma al contrario, la fermata di Seiryu Miharashi Eki rappresenta per tutti noi un chiaro e deciso segnale di svolta e di riflessione sull'importanza del fermarsi e "riprendere fiato".