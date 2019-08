La Stazione Spaziale, a 410 km dalla Terra, ha una connessione internet migliore della tua

Internet è ormai ovunque, essere connessi ad internet sta diventando - quasi - una necessità, e i piani del prossimo futuro, come Starlink di Elon Musk, promettono di portarlo in ogni angolo della nostra bella Terra. Tuttavia, nell'orbita terrestre bassa, internet è già arrivato.

La NASA ha recentemente aggiornato la velocità di connessione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), raddoppiando efficacemente la velocità con cui può inviare e ricevere dati. Che si tratti dell'orbita bassa della Terra o nello spazio profondo, le comunicazioni rapide ed efficaci sono assolutamente essenziali per garantire che i dati di missione arrivino ai centri di controllo.

Con la sua nuova connessione, l'ISS ha adesso una velocità di 600 megabit al secondo (Mbps), raddoppiando la quantità di dati che la stazione può trasmettere e ricevere in qualsiasi momento. Questo aggiornamento sarà utile anche per il Lunar Orbital Platform-Gateway, la stazione spaziale che orbiterà la Luna.

"Le reti di comunicazione della NASA svolgono un ruolo fondamentale in ogni missione dell'agenzia, consentendo ai dati dei voli spaziali umani, missioni di ricerca sulle scienze dello spazio e della Terra e dimostrazioni tecnologiche di raggiungere la Terra a beneficio dell'umanità. Questo aumento della capacità di trasmissione dei dati per la Stazione Spaziale Internazionale sottolinea il nostro impegno a fornire servizi operativi di alta qualità per le missioni di esplorazione della NASA oggi e in futuro", afferma George Morrow, del Goddard Space Flight Center della NASA.

Gli esperimenti che si stanno attualmente svolgendo sull'ISS si basano su alti tassi di trasferimento dei dati tra la stazione e i ricercatori sulla Terra. Grazie al recente aggiornamento, la struttura sarà in grado di ospitare nuovi esperimenti e dimostrazioni tecnologiche che richiedono dati più dettagliati e con una risoluzione più elevata.

I dati inviati tra l'ISS e la Terra utilizzano una serie di antenne terrestri denominate Space Network e una rete di satelliti per le comunicazioni, chiamati Tracking and Data Relay Satellite (TDRS). Per far fronte all'aumento della velocità dei dati, sono stati aggiornati anche numerosi componenti di questo sistema di comunicazione globale.