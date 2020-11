La Stazione Spaziale è così affollata che un astronauta dormirà nella capsula di SpaceX

Come vi abbiamo già precedentemente raccontato, SpaceX e la NASA stanno per lanciare quattro astronauti, tre dell'Agenzia spaziale americana e uno dell'Agenzia spaziale giapponese (JAXA), verso la Stazione Spaziale Internazionale. La situazione, però, inizia a farsi stretta a bordo della stazione orbitante.

Attualmente, infatti, a bordo possiamo trovare Kate Rubins della NASA e i cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov. Con i nuovi ospiti, il totale delle persone all'interno arriverà a sette, ma c'è un problema: ci sono solo sei posti per dormire. Per questo motivo l'astronauta della NASA e il comandante della missione Mike Hopkins dovranno dormire nella capsula Crew Dragon di SpaceX.

"Al momento siamo a corto di un alloggio per l'equipaggio a bordo della stazione", ha dichiarato Hopkins ai giornalisti lunedì scorso. Secondo Hopkins stesso, infatti, ci sono dei piani per spedire più dormitori alla stazione, ma non arriveranno - ovviamente - in tempo. Il posto per dormire non è l'unico problema, gli astronauti dovranno mettersi in fila per utilizzare anche le attrezzature da palestra, estremamente importante nello spazio.

"Una delle cose importanti di cui dovremo essere più consapevoli è la pianificazione di tutto, in particolare delle attrezzatura per gli esercizi", ha dichiarato l'astronauta della NASA Shannon Walker. "Dobbiamo tutti fare esercizio ogni giorno ed è estremamente importante". A questo proposito, ecco come si allenano gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.