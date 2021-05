La Stazione Spaziale della Cina diventa sempre più completa: prossimamente l'equipaggio

La Cina ha da poco lanciato il primo modulo per la sua Stazione Spaziale. Recentemente, il modulo ha superato con successo i test in orbita ed è pronto a ricevere il suo primo visitatore, secondo quanto riportato il China Manned Space Engineering Office (CMSEO).

Tianhe - il nome della stazione - è stato lanciato su un Long March 5B il 28 aprile e da allora ha effettuato una serie di test per dimostrare che è in grado di ospitare astronauti. I test delle funzioni necessarie per il rendezvous, l'attracco, il supporto vitale e altre piattaforme che verranno aggiunte in futuro sono stati completati.

Alla fine, la stazione spaziale sarà a forma di "T" e la Cina mira a completare la sua struttura orbitante entro la fine del 2022. Il paese ha già pianificato altri 10 lanci per completare l'avamposto orbitale, a partire da Tianzhou 2, previsto per la prima volta il 19 maggio per inviare merci e propellenti al modulo principale, ma il lancio è stato tuttavia ritardato a causa di "motivi tecnici".

Nella giornata di ieri alle 23 (ora italiana), il modulo Tianzhou 2 si è finalmente collegato con Tianhe. Il prossimo passo, adesso, sarà l'invio del primo equipaggio che, se tutto andrà secondo i piani senza subire ulteriori ritardi, dovrebbe essere lanciato già nelle prima metà di giugno. Insomma, staremo a vedere quali progressi saranno condotti.