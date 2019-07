La stazione spaziale cinese Tiangong-2 cadrà oggi sulla Terra

Nella giornata di oggi, venerdì 19 Luglio, la stazione spaziale cinese si schianterà sulla Terra. Come riferito da New Scientist, però, la fine del viaggio durato tre anni sarà totalmente indolore in quanto l'arrivo avverrà in una zona isolata dell'Oceano Pacifico.

Gran parte del "Palazzo Celeste" si brucerà al momento dell'ingresso nell'atmosfera terrestre, ma alcuni frammenti sopravviveranno e si schianteranno in una zona remota dell'Oceano Pacifico soprannominata “spacecraft cemetery".

Una volta qui, Tiangong-2 riposerà per l'eternità insieme a centinaia di razzi, satelliti ed altri veicoli spaziali non più in uso.

La China National Space Administration pur confermando l'impatto per oggi, non ha specificato l'orario esatto in cui è previsto. Parlando con l'ANSA, il fisico Luciano Anselmo ha specificato che "l'operazione di rientro durerà circa un'ora".

“L’agenzia spaziale cinese non ha fornito dettagli sull’orario, ma solo sul giorno e sull’area di rientro, una regione rettangolare del Pacifico meridionale, tra 90 gradi e 160 gradi di longitudine Ovest e i 30 gradi e i 45 gradi di latitudine Sud. Si tratta di una delle regioni più disabitate della Terra, che raccoglierà i frammenti in un’area di un migliaio di chilometri. A mio avviso per avere la migliore copertura della traiettoria all’interno dell’area di rientro scelta, l’orario migliore è tra le 17 e le 18 italiane. Ma i cinesi si riservano finestre utili anche nelle ore precedenti e successive” ha concluso l'esperto del CNR di Pisa.