Sulla Stazione Spaziale coltivati (e mangiati) con successo dei ravanelli

La scorsa settimana - precisamente durante il giorno di Capodanno - gli astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno banchettato con alcuni ravanelli coltivati direttamente in orbita. Per l'esattezza, questi sono stati i primi ortaggi coltivati ​​e mangiati all'interno della stazione, oltre ad alcune verdure a foglia verde.

Il pasto consumato è uno sviluppo promettente negli sforzi in corso della NASA per coltivare cibo nello spazio, così da rendere i soggiorni a lungo termine in orbita uno sforzo più fattibile e sostenibile. Il consumo dei ravanelli, tuttavia, è stata una vera e propria eccezione. In genere, infatti, gli astronauti sulla ISS non possono mangiare i frutti del loro lavoro.

Il cibo è quasi sempre congelato e rispedito sulla Terra per delle analisi. Anche adesso la prassi non è cambiata, poiché 10 dei 19 ravanelli sono andati finiti sul nostro pianeta e l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha mangiato i restanti nove. È stata sicuramente la prima volta che vengono consumati ravanelli nello spazio, ma non è la prima volta che si consumano i frutti del lavoro di coltivazione degli astronauti.

Gli astronauti della NASA lo hanno fatto per la prima volta nel 2015, mangiando della lattuga romana rossa che avevano coltivato in orbita. Insomma, sicuramente si tratta di un grande passo avanti per il futuro. La stessa astronauta Kate Rubins ha commentato che: "i ravanelli erano gustosi quanto quelli che aveva coltivato nel suo giardino".