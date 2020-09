La Stazione Spaziale continua a perdere aria a causa di un buco

Vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine che all'interno della Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti sono alla ricerca di un buco che sta facendo perdere aria alla struttura. Certo, nulla di catastrofico per adesso, ma gli ospiti della stazione sono stati "costretti" a chiudere un'intera sezione.

I funzionari, infatti, hanno notato per la prima volta di una perdita lo scorso settembre, ma non hanno fatto nulla al riguardo per quasi un anno, poiché la perdita non era grave. Inoltre, le operazioni della stazione hanno tenuto i membri dell'equipaggio troppo occupati per raccogliere dati sufficienti sul problema.

Tuttavia, recentemente, i tecnici hanno rilevato un elevato tasso di perdita. Per questo motivo la NASA ha chiesto il 20 agosto all'astronauta Chris Cassidy e ai cosmonauti Roscosmos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner di cercare la fonte della perdita. Se gli specialisti non sono ancora in grado di individuare la perdita, avranno bisogno di un nuovo piano d'azione.

La piccola quantità di aria che la stazione spaziale perde può essere sostituita semplicemente grazie all'utilizzo di grandi serbatoi altamente pressurizzati pieni di azoto e ossigeno durante le missioni di rifornimento. Tali serbatoi, però, potrebbero non essere in grado di sostituire l'aria abbastanza rapidamente se questa piccola perdita dovesse diventare più grave.

"Il tasso di perdita è ancora stabile e ben al di sotto delle specifiche di progetto per la stazione e non presenta preoccupazioni per l'equipaggio o la sicurezza del veicolo", afferma il portavoce della NASA Daniel Huot. La perdita, sempre secondo il portavoce, dovrebbe essere trovata e tappata nei prossimi giorni.

In caso di emergenza sulla stazione spaziale i membri dell'equipaggio potrebbero tornare sulla Terra tramite l'astronave Soyuz MS-16... ma non sembra essere questo il caso.