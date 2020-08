Sulla Stazione Spaziale c'è una perdita di aria: astronauti prendono precauzioni

La Stazione Spaziale Internazionale è un vero e proprio emblema dell'intelligenza umana: costata all'incirca 100 miliardi di dollari in 30 anni, ha percorso oltre 160.000 orbite e ha ospitato ben 240 individui fin ad oggi. Nonostante l'incredibile tecnologia, anche lì sopra i problemi possono capitare, così come riporta la NASA.

L'Agenzia Spaziale Americana, infatti, sta indagando su una piccola perdita d'aria a bordo della stazione orbitante. Per fortuna, i tre attuali membri dell'equipaggio non sono in pericolo e trascorreranno un paio di giorno all'interno del segmento russo della stazione mentre si cerca di trovare la - molto probabilmente minuscola - fonte della perdita.

Ovviamente, è prevedibile la scomparsa di una piccola quantità di aria: "l'atmosfera della stazione viene mantenuta a una pressione confortevole per i membri dell'equipaggio, e una piccola parte di quell'aria perde nel tempo, richiedendo la repressurizzazione di routine dai serbatoi di azoto consegnati durante le missioni di rifornimento del carico", si legge in una dichiarazione della NASA.

Tuttavia, il tasso di fuga dell'aria sembra essere "leggermente aumentato". "Quindi i team stanno lavorando a un piano per isolare, identificare e potenzialmente riparare la fonte del danno". L'equipaggio chiuderà tutti i portelli in modo che il controllo della missione possa monitorare la pressione dell'aria in ogni modulo. Nel frattempo, gli ingegneri sulla Terra si aspettano una risposta positiva entro la fine della prossima settimana.

Restate sulle nostre pagine, quindi, per conoscere ogni novità sulla faccenda!