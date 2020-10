Anche sulla Stazione Spaziale si è sempre festeggiato Halloween: ecco le foto!

La notte di Halloween è una ricorrenza tanto amata dai bambini e dai golosi di dolci, quanto dai più grandi, sempre bramosi di fare scherzi e di sfoggiare i loro look “horror”. Persino sulla Stazione Spaziale Internazionale non possono mancare addobbi e travestimenti!

Proprio in questo periodo ricorre il ventesimo anniversario della prima missione operativa umana della Stazione Spaziale internazionale, un emblema dell’intelligenza umana. Avvenuta il 31 ottobre 2000, l’Expedition 1 è stata fondamentale per dare il via alla reale operatività del laboratorio orbitante, che negli anni ha regalato preziosissimi dati e analisi scientifiche di sfaccettata natura.

Ma lassù non c'è posto solo per serietà e lavoro: in questi venti anni è capitato spesso che più astronauti si trovassero sulla ISS durante le principali festività dell’anno, tra cui Halloween – che non ha bisogno certo di presentazioni. La NASA, con questi scatti di repertorio, ci fa vedere e ci ricorda come i vari membri dell’equipaggio si siano divertiti ad “addobbarsi” per essere davvero all'altezza della giornata: "spaventosi" e anche molto divertenti.

Gli scatti li trovate in calce alla notizia, e come potete vedere tra le varie facce note non poteva mancare un volto nostrano a noi molto caro: l’astronauta Luca Parmitano intento ad emulare la posizione di Superman, con tanto di costume. Era la Expedition 37, che portò l’astronauta italiano a bordo della ISS a settembre 2013. Parmitano era persino al suo primo volo, ma sappiamo quanta strada abbia fatto poi in breve tempo: basti pensare che dopo sei anni (nel 2019) sarebbe diventato il primo italiano ad assumere il comando della ISS.

All'appello degli italiani giocherelloni non poteva mancare di certo Paolo Nespoli: non si vede in volto perchè la sua identità è segretissima, ma avendo come fonte direttamente J. Jonah Jameson, vi possiamo dire che è lui che sta dando vita allo "Spider-Man-ISS", mostrando tutte le sue incredibili abilità. La foto è stata scattata nel 2017, durante le operazioni a cura dell'equipaggio della Expedition 53.

Tra i vari travestimenti non mancano nemmeno quelli folli e di “alta classe”: in una delle foto si può notare il cosmonauta della Roscosmos Sergei Prokopiev - vestito da Elvis Presley – abbracciarsi con un fedelissimo Darth Vader, impersonato dall'astronauta e comandante dell’ESA Alexander Gerst. Entrambi condividono lo scatto con l'astronauta - e medico della NASA - Serena Auñón-Chancellor.

Vi lasciamo con un’altra simpatica curiosità: alcuni dei travestimenti e degli addobbi che vedete nelle foto spesso sono stati creati con materiali di fortuna, riciclando e trasformando oggettistica già a bordo della ISS, la quale probabilmente non aveva una grandissima utilità al momento. Essere grandi ingegneri – a quanto pare – può fare la differenza anche alle feste!