La Stazione Spaziale Internazionale ha appena schivato un detrito orbitale

Nella serata del 22 settembre, alle ore 23 circa (fuso orario italiano), la NASA ha annunciato l’inizio di una manovra di “evasione” dell’ISS per evitare un detrito spaziale sconosciuto, potenzialmente pericoloso. La manovra era già in programma da tempo e ciò sta capitando, purtroppo, sempre più spesso.

La Stazione Spaziale Internazionale orbita intorno al nostro pianeta ad una velocità considerevole, circa 27mila km/h, e ad un’altezza media di 400km. La sua posizione le consente di essere al riparo dalle orbite satellitare e dalla maggior parte del “traffico” aerospaziale terrestre eppure, qualche volta, capita che un detrito – artificiale o naturale – possa rischiare di scontrarsi con l’avamposto.

È quello che appena è successo nella serata di ieri, quando un pezzo orbitante non identificato stava per entrare in rotta di collisione. Gli astronauti attualmente a bordo del laboratorio spaziale sono soltanto in tre (in attesa della prossima missione Expedition che rimpinguerà e sostituirà le fila dell’equipaggio) e – come da procedura – si sono isolati nella sezione russa della ISS durante la manovra.

La procedura prevede che gli astronauti a bordo si isolino nel compartimento più vicino possibile alla “navetta di salvataggio” - in questo caso la Sojuz - ma, come riferito stesso dal direttore NASA Jim Bridenstine, i membri dell’equipaggio non sono mai stati in pericolo.

“Si è trattata semplicemente di un’abbondanza di cautela. La manovra è stata completata alla perfezione portando una distanza di sicurezza tra il detrito e la ISS di oltre 1.5 km”. Il direttore ha poi però aggiunto con un tweet: “I detriti spaziali stanno iniziando a diventare un problema serio. Solo nelle ultime due settimane abbiamo evitati altri due oggetti simili, e la situazione di certo peggiorerà!”

Non a caso la NASA e la USSF (United States Space Force) hanno iniziato una collaborazione sempre più intensa per monitorare questa pericolosa “spazzatura spaziale” e recuperare quanti più pezzi possibili, e non solo per quanto riguarda quelli prodotti da enti che battono bandiera a stelle e strisce, ma anche per agenzie di altri paesi. Secondo i dati dell’ESA infatti, in orbita ci sono circa 34mila oggetti potenzialmente pericolosi più grandi di 10cm, e altri 129milioni frammenti più piccoli ma non per questo meno letali.

Il problema dei detriti spaziali è molto serio già da parecchi anni, soprattutto dal 2007, dopo una sconsiderata decisione della Cina di testare un missile antisatellite su uno dei propri vecchi strumenti in orbita e generando una nube di pericolosi frammenti ancora oggi vaganti.