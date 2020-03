Sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono dei batteri portati dalla Terra

La Stazione Spaziale Internazionale non è nuova ai germi; di poco meno di un anno, infatti, è la notizia della stazione orbitante piena di funghi e batteri. Tuttavia, tali microrganismi non sono nuovi in questo luogo e gli inquilini dell'ISS hanno scoperto che all'interno del distributore di acqua potabile sono presenti dei batteri.

Nel 2009, la NASA ha installato il distributore d'acqua sulla stazione spaziale e, quasi subito dopo, i campioni prelevati dal dispositivo hanno mostrato che i batteri avevano colonizzato il prezioso liquido. I due ceppi di batteri (Burkholderia cepacia e Burkholderia contaminans) oltre a contaminare il distributore, hanno contaminato anche l'acqua potabile.

Questi microbi spaziali fanno parte di un gruppo di specie di batteri che, sulla Terra, hanno causato infezioni polmonari e sono state particolarmente difficili da uccidere con le tecniche tradizionali. Così, i ricercatori di questo nuovo studio pubblicato il 19 febbraio sulla rivista PLOS ONE, hanno sequenziato i genomi dei ceppi batterici raccolti dal distributore e hanno scoperto che i campioni raccolti fossero molto simili ai paranti della Terra. Molto probabilmente, quindi, provenivano da batteri presenti sul dispositivo prima che venisse lanciato nello spazio.

Nello studio, i ricercatori hanno scoperto che i batteri che vivono nello spazio non sono più pericolosi di quelli simili sulla Terra, e se un astronauta dovesse avere un'infezione da questi microbi sul distributore, sarebbe curabile con semplici antibiotici. "Sulla base delle informazioni presentate qui, sembra probabile che le due popolazioni della Burkholderia presenti nella ISS non siano più virulente di quelle che si potrebbero incontrare sul pianeta", dichiarano i ricercatori nello studio.