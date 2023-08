La Stazione Spaziale Internazionale è circondata da un nemico inaspettato

Una recente ricerca ha rivelato che la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un gioiello della tecnologia e dell'ingegneria umana che orbita attorno alla Terra, sta affrontando un nemico sorprendentemente terreno: la polvere. Non si tratta di semplice polvere, ma è molto più tossica di quella che si trova nella media delle abitazioni americane.

Sappiamo che l'ISS è un ambiente altamente controllato e sterilizzato, ma non è immune dall'accumulo di particelle e detriti (e no, non si trova sott'acqua). Questa polvere, composta da particelle provenienti sia dall'ambiente spaziale sia dai materiali utilizzati all'interno della stazione, ha mostrato una composizione chimica che potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli astronauti.

La continua esposizione a queste particelle potrebbe, nel lungo termine, causare problemi respiratori o altre complicazioni mediche. Gli scienziati stanno ora cercando di comprendere meglio la natura di questa presenza e di trovare soluzioni per minimizzare la sua presenza e il suo impatto sulla salute degli occupanti della stazione.

Questo studio ha anche sollevato domande sulle future missioni spaziali di lunga durata, come quelle su Marte, dove gli astronauti potrebbero essere esposti a condizioni simili per periodi di tempo ancora più lunghi. Si tratta sicuramente di una scoperta inaspettata, ma è fondamentale considerare tutti gli aspetti della vita nello spazio, anche quelli che potrebbero sembrare banali o insignificanti.