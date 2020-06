Sulla Stazione Spaziale Internazionale è stato creato il quinto stato della materia

All'interno della Stazione Spaziale Internazionale si fanno tantissimi esperimenti. Recentemente, infatti, gli scienziati hanno generato una forma esotica di materia nell'unico ambiente di microgravità a bordo della stazione e la stanno utilizzando per esplorare il mondo quantico, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

Esistono quattro stati della materia che possiamo vedere nella vita di tutti i giorni: gas, liquidi, solidi e plasmi. Esiste anche un quinto stato: i condensati di Bose-Einstein, creati per la prima volta in laboratorio 25 anni fa. Quando un gruppo di atomi viene raffreddato quasi allo zero assoluto, questi iniziano a raggrupparsi, comportandosi come se fossero un grande "superatomo".

Questi condensati si trovano a cavallo del confine tra il mondo quotidiano, governato dalla fisica classica, e il mondo microscopico, che segue le regole della meccanica quantistica. Grazie a questo "superatomo", gli scienziati possono esplorare gli indizi chiave sul funzionamento della meccanica quantistica.

Non è una novità: gli scienziati creano abitualmente condensati di Bose-Einstein in centinaia di laboratori in tutto il mondo. Una limitazione però ostacola questa ricerca, la gravità. Questi condensati sono straordinariamente fragili e le configurazioni utilizzate per crearli sono incredibilmente delicate; la forza di gravità percepita sulla Terra può interromperli. Pertanto, i ricercatori hanno sviluppato il Cold Atom Lab, che può generare condensati di Bose-Einstein in condizioni di microgravità a bordo della stazione spaziale.

I ricercatori hanno scoperto che possono studiare il superatomo per più di un secondo grazie al Cold Atom Lab. In confronto, sulla Terra, gli scienziati avrebbero solo centesimi di secondo per fare la stessa cosa.