Sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un odore simile a quello della prigione

La Stazione Spaziale Internazionale, nonostante si estenda su un'area delle dimensioni di un campo di calcio, è pur sempre un luogo che ospita numerose persone ed è noto per avere un "odore particolare", definito addirittura "simile a quello che si può respirare in prigione".

Il problema è da ricercare nei servizi igienici e nella spazzatura che si possono trovare nel laboratorio orbitante, ma non solo. L'ex astronauta Catherine Coleman ha recentemente dichiarato durante un'intervista che alcuni dei suoi compagni astronauti avevano una particolare propensione a indossare nuovamente i loro vestiti da allenamento sporchi (perché sì, anche in orbita si fa palestra).

"Non avremmo dovuto usare [gli stessi vestiti] per più di una settimana o due", afferma Coleman alla rivista FastCompany. "Ma nonostante avessero a bordo un sacco di abbigliamento da palestra, alcuni membri dell'equipaggio erano contenti di conservare le scorte e determinati a battere il 'record' per l'uso più lungo di abbigliamento da palestra."

E non è finita qui: alcuni membri dell'equipaggio usavano gettare i loro stracci mentre erano ancora umidi, incasinando i livelli dell'acqua della nave. "Ricicliamo tutta l'acqua e raccogliamo l'umidità dall'aria", continua l'astronauta. "Quando hanno iniziato ad infilare i loro indumenti bagnati nei sacchi della nave della spazzatura, l'intero bilancio idrico della stazione è cambiato."

Al fronte di ciò, non c'è da stupirsi se l'ISS è piena di batteri e funghi.