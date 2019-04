Nella Stazione Spaziale Internazionale ci sono dei funghi che potrebbero essere pericolosi

Nella Stazione Spaziale Internazionale erano stati trovati dei batteri e funghi; dopo aver esaminato i batteri, lo stesso destino è toccato anche ai funghi. Secondo le ricerche, le spore fungine causano problemi di salute nelle persone che vivono in condizioni di stress o che hanno un sistema immunitario gravemente compromesso.

Pertanto, un gruppo della Ghent University in Belgio si è chiesto come i funghi potrebbero influire sulla salute degli astronauti. La ricerca non ha dato molti frutti, perché gli scienziati non hanno trovato quasi nulla sulle microtossine della specie trovata a bordo della stazione spaziale.



Questo potrebbe essere un problema, perché l'Aspergillus flavus (la specie di funghi trovati) è conosciuta per produrre composti cancerogeni quando i funghi sono stressati. Il team di Sarah de Saeger, che si è occupato dello studio, raccomanda che le agenzie spaziali facciano un lavoro migliore per individuare e ricercare le micotossine nelle astronavi, monitorando la superficie e l'atmosfera del veicolo spaziale.

Attualmente, la maggior parte delle rilevazioni fungine vengono effettuate inviando campioni ai laboratori sulla Terra, ma ciò non sarà possibile per missioni di lunga durata, come un volo con equipaggio su Marte.

De Saeger ha sottolineato che la presenza di micotossine non significa necessariamente pericolo per gli astronauti. La preoccupazione risiede nel fatto che i batteri hanno dimostrato di diventare più virulenti nello spazio, e quindi, c'è timore che anche i funghi potrebbero seguire lo stesso destino.