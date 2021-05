Sulla Stazione Spaziale Internazionale saranno girati ben presto film e serie TV

La Stazione Spaziale Internazionale non sarà per molto un luogo accessibile solo agli astronauti... ma sta per aprire le sue porte a una nuova generazione dello spazio. Discovery Channel, ad esempio, sta cercando di ingaggiare circa 10 aspiranti astronauti per competere durante 8 episodi di una serie in cui il vincitore otterrà un viaggio verso l'ISS.

Non solo: la stazione orbitante sarà protagonista di molti altri viaggi condotti da "astronauti dilettanti". "Questo è un vero punto di svolta per il volo spaziale umano", ha dichiarato Phil McAlister, direttore dello sviluppo del volo spaziale commerciale della NASA, durante una conferenza stampa questo mese.

Il prossimo anno, infatti, l'agenzia spaziale russa (Roscosmos) insieme a un'emittente televisiva russa, Channel One, invieranno alla Stazione Spaziale Internazionale l'attrice Yulia Peresild e Klim Shipenko, un regista, alla stazione spaziale per realizzare il film "Challenge". Lo stesso farà l'imprenditore di moda giapponese, Yusaku Maezawa, e Yozo Hirano, il suo assistente di produzione.

Anche Tom Cruise potrebbe andare nello spazio; un anno fa, Deadline ha riferito che la NASA stava discutendo con la stella del cinema per girare un film d'azione-avventura sulla stazione. Non è finita qui: Jared Isaacman, un imprenditore miliardario, ha acquistato un viaggio orbitale da SpaceX, la compagnia missilistica fondata da Elon Musk.

Lo stesso vale per Blue Origin, compagnia spaziale privata di Jeff Bezos, ha annunciato recentemente che la sua navicella New Shepard porterà in orbita dei cittadini privati. Insomma, ci troviamo di fronte a una nuova era per i viaggi spaziali; una nuova era che darà il via al turismo spaziale.