Stazione Spaziale Internazionale: ha inizio un nuovo esperimento

Un nuovo esperimento volto a studiare la meccanica delle fibrille amiloidi, un tipo di aggregazione proteica associata a malattie come il diabete, l'Alzheimer e il Parkinson, è iniziato oggi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), guidato da un team del Rensselaer Polytechnic Institute.

Il progetto è stato ideato da Amir Hirsa, professore di ingegneria meccanica, aerospaziale e nucleare presso il Rensselaer e membro del Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (CBIS). Lo studio aveva come obbiettivo quello di cercare un modo per analizzare la fluidodinamica senza le interferenze dalle pareti solide di un contenitore, che di solito è necessario per contenere un fluido studiato sulla Terra.

Il concetto, che il prof. Hirsa chiama "goccia tagliata ad anello", richiede un ambiente di microgravità, come quello che si trova in orbita, dove la sola tensione superficiale può tenere insieme una goccia di liquido. Ciò consentirà ai ricercatori di osservare gli effetti dello stress sulle proteine, ed in questo caso specifico: l'insulina.

"Stiamo cercando di capire questa particolare forma di aggregazione proteica", ha detto Hirsa. "Cercando inoltre di rimuovere la complicazione della nucleazione della parete".

L'hardware per l'esperimento, costruito dalla NASA ed ispirato al concetto del prof. Hirsa, include una siringa che eroga una grande goccia di liquido composto da acqua e insulina disciolta. Una volta ottenuta, la goccia si attacca ad un sottile anello fisso su un lato dell'hardware e ad un altro anello sull'altro lato che invece può ruotare e può essere utilizzato per tagliare la proteina, accelerando significativamente la formazione di fibrille amiloidi.

Un approccio innovativo, hanno detto i ricercatori, che consente la modellazione dei processi che avvengono all'interno del corpo.

"Uno dei principali motivi per cui utilizzare la microgravità è perché, a parte le ossa, non ci sono interfacce veramente solide nel corpo umano", ha detto Joe Adam, ricercatore presso il laboratorio del prof Hirsa. "Le superfici delle cellule, dei neuroni e del cervello sono interfacce fluide. Quindi con questo nuovo approccio possiamo ottenere un sistema che aiuterà a capire la scienza dietro i processi patologici".

I ricercatori hanno testato per la prima volta questo concetto a bordo della ISS nell'estate del 2019 e da allora hanno eseguito ulteriori esperimenti a terra e in voli parabolici per aiutare gli ingegneri della NASA ad apportare miglioramenti significativi all'hardware di bordo.