La Stazione Spaziale Internazionale riceve un nuovo 'upgrade'

Gli astronauti della NASA Chris Cassidy e Bob Behnken hanno sostituito tre batterie al nichel idrogeno, con due batterie agli ioni di litio più efficienti, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, completando una passeggiata spaziale in 6 ore e 7 minuti. Questa è stata la prima escursione (su quattro) per potenziare l'ISS.

La prossima gita fuori dalla stazione orbitante è prevista per mercoledì 1 luglio, e includerà un'altra serie di sostituzioni delle batterie. Gli equipaggi in orbita richiedono energia per quasi tutto ciò che fanno nello spazio, dalla cucina agli esperimenti. Le sostituzioni della batteria sono necessarie per alimentare la stazione spaziale.

La sostituzione della batteria è stata completata due ore prima del previsto, così gli astronauti hanno speso il loro tempo per delle attività preliminari, portandosi avanti il lavoro per la prossima passeggiate spaziale. Le batterie al nichel idrogeno hanno solo 6.5 ​​anni di vita utile e richiedono sostituzioni più frequenti rispetto alle batterie agli ioni di litio, che durano 10 anni.

Questi eventi sono assistiti da una squadra di controllo della missione a Houston, di cui fanno parte anche l'astronauta dell'agenzia spaziale canadese David Saint-Jacques e l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli. La passeggiata spaziale di venerdì scorsa è stata la 65esima degli Stati Uniti e la 228esima passeggiata a supporto dell'assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale.