Sulla Stazione Spaziale Internazionale son stati scoperti microbi mai visti prima d'ora

La quantità di microbi e batteri esistenti è un numero pressoché incalcolabile, e non è una cosa rara scoprire qualche nuovo ceppo ogni tanto. Sulla ISS ne son stati scoperti ben tre, mai riconosciuti prima d'ora dalla scienza moderna.

Alcuni ricercatori statunitensi - coadiuvati dai colleghi indiani - hanno scoperto quattro nuovi ceppi di batteri che vivono in diverse zone della ISS, e tre di questi sono completamente nuovi e mai catalogati.

Grazie alla collaborazione con la NASA, i batteri son stati isolati anni fa (tra il 2015 e il 2016), e son stati rinvenuti in diverse aeree dell'avamposto orbitale: il primo è stato trovato su un pannello sopraelevato delle stazioni di ricerca; il secondo è stato trovato nel modulo Cupola; il terzo è stato trovato sulla superficie del tavolo da pranzo degli astronauti; il quarto - infine - è stato trovato in un vecchio filtro HEPA tornato sulla Terra nel 2011.

Tutti e quattro i nuovi ceppi appartengono a una Famiglia più ampia di batteri, tipici della flora del suolo umido e dell'acqua dolce, e sono coinvolti per lo più nell'azotofissazione e nella crescita delle piante. Sono stati riconosciuti dunque come "batteri buoni", utili soprattutto nelle coltivazioni. Probabilmente la coltivazione di cibo e piante che da anni si pratica (in piccolo) sulla ISS, come fine scientifico, ha prodotto naturalmente questi batteri, cospargendoli un po' ovunque nei moduli.

Il team guidato dal genetista Swati Bijlani della University of Southern California, ha proposto di chiamare la nuova specie "Methylobacterium Ajmalii", in onore di una famoso scienziato indiano. "Per coltivare piante in luoghi estremi, dove le risorse sono minime, l'isolamento di nuovi microbi che aiutano a promuovere la crescita delle piante in condizioni di stress è essenziale", hanno spiegato in un comunicato stampa due membri del team.

I loro risultati son stati pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Microbiology, ma gli studiosi hanno affermato che questa è solo la punta dell'Iceberg: si stima che la popolazione e la biodiversità microbica presente sulla Stazione Spaziale sia molto variegata, e ci sono circa 1.000 campioni già raccolti in attesa di tornare sulla Terra per essere analizzati.