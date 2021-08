Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale si stanno svolgendo le Olimpiadi

Il mondo ha gli occhi puntati sulle Olimpiadi 2020 di Tokyo e, perfino a 300 chilometri di altezza dalla Terra, la competizione è molto sentita: a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti a bordo della struttura, infatti, si sono fatti prendere dall'evento e hanno deciso di creare i loro giochi olimpici.

"Oggi iniziano le Olimpiadi a Tokyo, ma abbiamo tenuto le prime Olimpiadi spaziali la scorsa settimana", scrive l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Thomas Pesquet in una didascalia di un album fotografico caricato su Facebook durante il fine settimana. Le immagini sono state scattate da Pesquet all'inizio di questo mese.

Gli astronauti hanno tenuto una piccola competizione tra l'equipaggio tra il team Soyuz e il team Dragon. Ad organizzare l'evento, si legge nella descrizione del post, è stato l'astronauta della NASA Mark Vande Hei. Le competizioni? Galleggiamento sincronizzato, salto in lungo in condizioni di microgravità e hanno giocato a palla ma senza mani.

Per l'occasione, e per aumentare l'atmosfera, gli astronauti hanno piazzato nel tetto della Stazione Spaziale una bandiera per ogni Paese della Terra. A proposito di Olimpiadi: lo sapete che la prima competizione del genere aveva una sola gara? Sapete, invece, quanto vale una medaglia d'Oro? Vi avvisiamo, rimarrete delusi dal prezzo.