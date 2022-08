La stazione spaziale di Jeff Bezos è più vicina di quanto immaginiate

Vi ricordate delle intenzioni di Jeff Bezos di costruire una stazione spaziale? L'idea si sta lentamente concretizzando e la sua compagnia - Blue Origin - ha già completato con successo 22 missioni spaziali e ha portato 31 persone nello spazio. Il prossimo passo? La creazione di un avamposto orbitante.

Chiamata Orbital Reef, la struttura sarà costruita in collaborazione con Sierra Space, con l'obiettivo dichiarato di creare un "parco commerciale a uso misto" che si rivolge a chiunque, dalle società di media, agli imprenditori, investitori e perfino agli inventori.

Recentemente si è appena fatto un passo avanti per la realizzazione di questo luogo nell'orbita terrestre bassa. La stazione spaziale di Jeff Bezos non è più nella fase concettuale perché la NASA le ha appena dato il via libera per la sua esistenza. Come ben sappiamo l'agenzia spaziale americana un giorno abbandonerà la Stazione Spaziale Internazionale, e la struttura di Bezos e Sierra Space sembra essere il sostituto perfetto.

Orbital Reef ha avuto successo nella System Definition Review della NASA, essendo ritenuta abbastanza "fattibile e realizzabile" per procedere alla fase di progettazione. Il CEO di Sierra Space, Tom Vice, ha affermato che questo lo pone "alle porte della più profonda rivoluzione industriale nella storia umana." I servizi offerti dalla stazione, secondo quanto afferma l'amministratore delegato, "hanno il potenziale per rivoluzionare ogni settore."