Anche sulla Stazione Spaziale è Natale: ma i regali li porta SpaceX

Il decollo è avvenuto poco prima dell'alba di martedì 21 Dicembre, dal Kennedy Space Center della NASA. Il razzo vettore Falcon ha portato "sulle sue spalle" una capsula Dragon caricata con quasi 3000 chilogrammi di equipaggiamento (e doni) per i sette astronauti presenti sulla Stazione Internazionale.

Alcuni minuti dopo, il booster del primo stadio è atterrato in posizione verticale su una piattaforma oceanica in totale sicurezza, esattamente sei anni dopo il primo "touchdown" (avvenuto nel 2015) effettuato dalla compagnia di Elon Musk, tagliando l'invidiabile traguardo di ben 100 rientri.

Sarah Walker, manager della missione di SpaceX, ha approfittato del lancio per sottolineare come: "È fondamentale ridurre il costo del volo spaziale per continuare a riutilizzare questi booster sempre più volte. Un centinaio è un grande traguardo, quindi ne siamo entusiasti. Siamo anche felici di vedere quanti pochi nuovi booster dobbiamo produrre con il passare degli anni".

Svariati sono gli oggetti in arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, tra questi ci sono anche i regali di Natale delle famiglie degli astronauti, oltre a pesce e tacchino affumicati, legumi e torte alla frutta per il banchetto delle feste.

La consegna include inoltre il particolare esperimento di un detersivo per bucato. Gli astronauti della stazione infatti, buttano via i loro vestiti sporchi invece di lavarli; Procter & Gamble Co. ha quindi sviluppato un detergente completamente degradabile per un eventuale utilizzo sulla Stazione Spaziale, per eventuali missioni sulla Luna ed oltre.

Joel Montalbano, responsabile del programma della ISS della NASA, non ha però voluto divulgare altro, affermando simpaticamente: "Non mi permetto di sostituire Babbo Natale, quindi non dirò oltre di cosa è stato spedito". Intanto, Yusaku Maezawa è rientrato sulla Terra, dopo 12 giorni sulla Stazione Spaziale, godendo già del suo più bel regalo di Natale.

Nel frattempo, il prototipo Starship 20 di SpaceX continua ad effettuare i test a cui è sottoposto con pieno successo.