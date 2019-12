La Stazione Spaziale ha ottenuto l'equivalente di un'operazione a 'cuore aperto'

Ingegneri russi ed europei hanno confermato il successo della loro "chirurgia a cuore aperto" sul cavo di sicurezza del computer della Stazione Spaziale Internazionale. I team delle due agenzie hanno sviluppato un metodo che permette a chiunque di aggiornare i computer che mantengono la ISS sulla buona strada e nella giusta posizione nello spazio.

È un compito che i rappresentanti dell'ESA hanno descritto come "l'equivalente della chirurgia a cuore aperto sulla Terra!" Gli ingegneri - ovviamente - hanno pianificato e testato rigorosamente il processo prima che fosse eseguito nello spazio, per garantire che i lavori di riparazione potessero essere eseguiti in loco senza comportare rischi per la stazione o i suoi abitanti.

Questo tipo di test si svolge in gran parte dietro le quinte, e di solito non riceve molta attenzione a meno che non si verifichino problemi. Ma razionalizzare i lavori di riparazione può avere implicazioni per destinazioni verso cui le agenzie spaziali come la NASA puntano, come la Luna, Marte e oltre. Una nuova procedura, infatti, ha ridotto i tempi di riparazione da sei mesi a pochi giorni, secondo l'ESA.

I team a lavoro hanno trovato una soluzione creando un nuovo circuito stampato che corrispondeva alla forma e alla funzione della vecchia versione, ma che si basava su componenti più recenti che erano più facili da reperire. L'operazione a "cuore aperto", infatti, è riuscita perfettamente e, secondo quanto affermato dall'ESA, "tutto è ora confermato per funzionare correttamente".

Avere pezzi di ricambio e poter effettuare riparazioni nello spazio può aiutare l'ISS a sopravvivere fino al 2030 e offre inoltre preziose informazioni per altri progetti orbitali. Uno di questi progetti è il Lunar Gateway (voluto fortemente dalla NASA) che orbiterebbe attorno alla Luna e permetterebbe agli astronauti di sbarcare con molta più facilità sul satellite.

"La manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale dimostra l'esperienza e le conoscenze di progettazione necessarie per supportare le missioni future", scrivono i rappresentanti dell'ESA, "garantendo al contempo operazioni più sostenibili. Una situazione vantaggiosa per tutti".