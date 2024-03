Sulla Stazione Spaziale si parla una lingua che sulla Terra usano in pochi

Nel microcosmo orbitante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), astronauti anglofoni e cosmonauti russi tessono quotidianamente un dialogo in una lingua ibrida: il Runglish. Questo inaspettato connubio tra inglese e russo, nato dall'esigenza di comunicare efficacemente in un ambiente così unico.

L'ISS, frutto della cooperazione tra NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada), vede negli Stati Uniti e nella Russia i pilastri linguistici principali. Nonostante l'inglese rimanga la lingua principale a bordo, la conoscenza del russo è fondamentale per tutti gli astronauti, data la storica dipendenza dalle navicelle Soyuz russe per il trasporto verso e dalla stazione.

La coabitazione e il lavoro congiunto spingono gli equipaggi a sviluppare un pidgin, un linguaggio semplificato che fonde elementi delle due lingue, facilitando l'interazione e la comprensione reciproca. Peggy Whitson, biochimica americana e prima donna a comandare due volte l'ISS, narra di come le diverse competenze linguistiche degli equipaggi abbiano portato alla creazione di una "lingua comune", modellata sulle necessità e sulle conoscenze condivise, cruciale soprattutto durante le procedure di emergenza.

La definizione di Runglish varia ampiamente: per alcuni è semplicemente un inglese maccheronico, per altri un vero e proprio pidgin o un pseudo-dialetto. Alcune interpretazioni suggeriscono che il Runglish adotti norme linguistiche sia dall'inglese che dal russo, generando nuove forme espressive (a proposito, sapete che l'inglese non è la lingua ufficiale degli USA?).

Il Runglish, tuttavia, non è confinato ai soli confini della ISS. Si trova anche in comunità come Brighton Beach a New York, dimostrando come la fusione linguistica sia un fenomeno globale, presente ovunque vi sia incontro e scambio tra culture. Nel frattempo ci sorge una domanda: qual è la lingua più difficile da imparare?

