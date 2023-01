La stazione umana intorno alla Luna sarà incredibilmente claustrofobica

Tutti gli astronauti che soffrono di claustrofobia (anche se molto probabilmente non ne esistono) saranno molto provati dal loro viaggio verso la stazione spaziale lunare, chiamato ufficialmente "Gateway lunare". Gli alloggi di questo luogo saranno così piccoli che gli addetti ai lavori non saranno in grado di stare in piedi all'interno.

Queste sono state le ultime dichiarazioni di un architetto coinvolto nel progetto della struttura. Almeno all'inizio (sperando in qualche aggiunta) il laboratorio spaziale sarà circa un sesto delle dimensioni della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con soli due moduli che costringeranno tutti i membri dell'equipaggio a rinunciare allo spazio personale.

Alla fine il laboratorio lunare "avrà uno spazio abitabile di circa 8 metri cubi e dovrà essere condiviso con altre tre persone", ha dichiarato René Waclavicek, architetto spaziale e ricercatore di design presso LIQUIFER Space Systems. "In altre parole è una stanza di 2 metri per 2 per 2. E tu sei chiuso lì dentro."

Gli architetti durante la progettazione hanno dovuto sbattere la testa contro i limiti imposti dalla natura del progetto, come ad esempio l'impossibilità di trasportare troppo materiale intorno alla luna. Proprio per questo motivo non si può creare una struttura grande come la Stazione Spaziale Internazionale: costerebbe molto (molto!) di più, sia in termini economici che di tempo.

L'esperienza di stare a bordo del Gateway sarà impegnativa. Oltre che per la dimensione ridotta degli spazi vitali, anche perché la maggior parte del modulo sarà occupata da una tecnologia di supporto vitale rumorosa e vibrante, il cui ronzio costante sarebbe capace di mettere alla prova perfino la persona più paziente del mondo. "È come se vivessi in ​​una sala macchine", continua Waclavicek. "I sistemi di supporto vitale fanno rumore, hanno molti ventilatori e hai solo 1,5 metri cubi di spazio privato dove puoi chiudere la porta e fermare il rumore."

Insomma, per grandi imprese c'è anche la necessità di grandi soluzioni.