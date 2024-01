Steam, il 2024 porta l'addio al supporto per due versioni di Windows

Il 2024 non ha solo portato la nuova regola del backup di Whatsapp, ma anche il taglio per il supporto a due storiche versioni di Windows da parte di Steam. L’annuncio è arrivato direttamente dalla piattaforma targata Valve.

Nella fattispecie, dal 1 Gennaio 2024 Steam non supporta più Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7: coloro che hanno il client su tali sistemi operativi non riceveranno più aggiornamenti e patch di sicurezza, e Valve non offrirà alcun supporto per gli eventuali problemi tecnici.

Le ragioni di tale scelta sono da ricercare nel fatto che il client si basa sul browser Google Chrome incorporato, che a sua volta ha interrotto il supporto per i vecchi sistemi operativi, in linea con quanto fatto da Microsoft qualche anno fa quando ha tagliato il supporto per Windows 7 (il 14 Gennaio 2020), ma anche per Windows 8.1 (a partire dal 10 Gennaio 2023).

Gli sviluppatori comunque evidenziano come i giochi Steam ed i client continueranno a girare, ma non offrono alcuna garanzia sul corretto e completo funzionamento. Per tale ragione, Valve consiglia comunque di aggiornare i propri PC alle versioni più recenti come Windows 10 o Windows 11.

La decisione, comunque, non dovrebbe riguardare molti utenti dal momento che secondo gli ultimi dati diffusi da Valve solo lo 0,06% degli utenti utilizza Windows 7 e lo 0,15% utilizza Windows 8.1.