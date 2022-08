Steam, finalmente si aggiorna l'app su iOS e Android: il design era lo stesso dal 2015

Sono ormai trascorsi dieci anni da quando Steam è stato lanciato sotto forma di app per iOS e Android. Nell'ultima decade, fatta eccezione per il lancio dell'app di gioco in streaming Steam Link, la presenza del marketplace di Valve su smartphone è stata molto ridotta, mentre l'app stessa non ha mai ricevuto grandi aggiornamenti.

Stando ad un post sul blog di Steam, però, le cose stanno cambiando. Valve è infatti al lavoro su un redesign completo dell'app di Steam per iPhone e dispositivi Android. A quanto pare, inoltre, l'applicazione sarebbe stata ricostruita da zero dagli ingegneri di Valve, segnando un nuovo corso nella presenza del marketplace videoludico su smartphone.

Nel post di Steam scopriamo anche che l'applicazione è già disponibile in Beta, mentre Valve ha invitato gli "utenti Steam più interessati" a provare l'app accedendo alla versione di testing. Inoltre, l'azienda di Gabe Newell ha anche spiegato che "abbiamo ricostruito l'applicazione e ammodernato il design (il 2015 ci ha chiamati e ha detto che voleva indietro la sua applicazione)".

Il redesign dell'applicazione include feature come il supporto a più account e a nuove modalità di login semplificate: nello specifico, al posto che inserire username, password e codice di verifica di Steam Guard, ora potrete usare un semplice codice QR per tutta la procedura. Inoltre, Valve ha rivisto le notifiche inviate dall'applicazione, che dovrebbero essere ora più "intelligenti" e personalizzate in base ai gusti dell'utente.

Stando ai primi post apparsi sul Subreddit di Steam, i fan sembrano aver apprezzato molto le novità apportate da Valve, anche se hanno criticato la presenza di numerosi bug e rallentamenti, tipici di un'applicazione in beta. Al momento, comunque, non abbiamo ancora una data di uscita della prima versione stabile dell'app, che potrebbe richiedere ancora qualche settimana prima di arrivare su App Store e Play Store.