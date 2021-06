Steam, AMD entra nella storia: conquistato il 30% del mercato grazie ai Ryzen

AMD ha raggiunta una nuova pietra miliare nella sua impressionante ascesa nel mercato dei processori, conquistando finalmente il 30% delle configurazioni su Steam. Complice l'avvento dell'era Ryzen, ormai un vero e proprio punto di riferimento per il PC Gaming. Risultati che fanno impallidire anche solo rispetto ai sondaggi Steam di un anno fa.

I risultati di giugno 2021 sono così ripartiti:

Versione del sistema operativo: Windows 10 64 bit (92,87%);

RAM: 16GB (45,11%);

Velocità della CPU Intel: compresa tra 3,3 GHz e 3,69 GHz (17,30%);

Core per CPU: 4 (40,38%);

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (8,65%);

VRAM: 8191 MB (24,41%);

Risoluzione del display principale: 1920 x 1080 pixel (67,24%);

Risoluzione delle configurazioni multi-monitor: 3840 x 1080 pixel (70,92%);

Presenza microfono: sì (100%);

Lingua: Inglese (40,04%);

Spazio libero su disco: da 100 a 249GB (23,97%);

Spazio totale su disco: più di 1TB (52,79%);

Headset VR: Oculus Quest 2 (29,33%).

Risultati che lasciano numerosi spunti di riflessione anche in altri ambiti.

Ad esempio, notiamo una leggera flessione sull'adozione della GTX 1060, sempre saldamente al primo posto ma in costante decrescita, indice che in qualche modo l'utenza si sta adoperando per utilizzare anche altre opzioni e suggestivo dell'iniezione delle nuove GPU AMD e NVIDIA nel mercato.

Specularmente aumentano le soluzioni con 8GB di memoria video, a ulteriore conferma di quanto affermato in precedenza, mentre nel mercato PCVR continua inarrestabile la crescita dell'Oculus Quest 2 che in appena due mesi riesce a ottenere altri due punti percentuali e a sfiorare il 30% dello share complessivo.